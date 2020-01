Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200126 - 0084 Frankfurt-Bockenheim: Auseinandersetzung in U-Bahn

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 24. Januar 2020, gegen 22.25 Uhr, befanden sich ein 41-jähriger Frankfurter und sein 17-jähriger Sohn unterwegs in der U-Bahnlinie 6 in Richtung Hausen.

Nach Angaben von Zeugen war der 41-Jährige damit beschäftigt, laut zu telefonieren. Vermutlich aus diesem Grund kam plötzlich ein bislang unbekannter Mann auf ihn zu und geriet mit ihm in Streit. Der Unbekannte zog ein Taschenmesser und stach damit in Richtung des 41-Jährigen. Sein Sohn versetzte dem Täter daraufhin einen Faustschlag ins Gesicht. Der Täter verließ dann die U-Bahn an der Station Industriehof und flüchtete über die Straße Am Hohen Weg in Richtung Kleine Nelkenstraße. Der 17-Jährige und zwei Zeugen des Vorfalles hatten den Unbekannten noch verfolgt, ihn dann aber aus den Augen verloren.

Der 41-Jährige wurde nicht verletzt, seine Jacke wies jedoch an der linken Außentasche einen etwa neun Zentimeter langen Schnitt auf.

Täterbeschreibung:

35-40 Jahre alt und 175-180 cm groß. Nordafrikanisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, braune Augen, kurzer, schwarzer Vollbart. Trug eine dunkle Wollmütze.

