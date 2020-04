Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Mehrere Container aufgebrochen

Emsbüren (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag in mehrere Container auf einem Firmengelände an der Merianstraße eingedrungen. Sie verschafften sich zunächst Zugang, indem sie den Zaun des Betriebshofes zerschnitten. Sie brachen im Anschluss mehrere verplombte Container auf und entwendeten Waren in aktuell unbekanntem Umfang. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnumm (05977)929210 entgegen.

