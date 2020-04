Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei kontrolliert Einhaltung der Kontaktbeschränkungen

Lingen (ots)

Am Ostersonntag hat die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim erneut einige Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Die Betroffenen hatten zuvor gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen. Einen Auszug stellen die folgenden Sachverhalte dar.

In der Nacht zu Sonntag beendete die Meppener Polizei das Treffen einer Fünfergruppe auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen am Nagelshof. In Neuenhaus löste die Polizei am Sonntagabend die Grillfete einer elfköpfigen Personengruppe auf. Den Betroffenen wurden entsprechende Platzverweise erteilt. In Papenburg trafen sich auf einem Hotelparkplatz mehrere Personen. Am Abend erteilte die Polizei in Herzlake vier Personen einen Platzverweis. Sie hielten sich auf einem Schulhof auf und tranken gemeinsam Alkohol.

Gegen sämtliche Betroffene wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

