Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feuerwehr rettet in Seenot geratene Kinder vom Lukower See

Sternberg (ots)

Feuerwehrleute haben am Montagnachmittag in Sternberg drei in einem Ruderboot in Seenot geratene Kinder, bzw. Jugendliche gerettet. Verletzt wurde dabei niemand.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die drei nahe des Campingplatzes vom Ufer aus abgetrieben, wobei sich im Ruderboot keine Paddel befanden. Die herbeigerufene Feuerwehr kam wenig später mit einem Schlauchboot zur Hilfe und rettete die drei 11-, 14- und 15-jährigen. Wie sich herausstellte soll ein anderes Kind das Boot der Drei vom Ufer aus abgestoßen haben, worauf das manövrierunfähige Boot auf den See abgetrieben wurde. Die aus Sternberg stammenden Kinder und Jugendlichen wurden dann wenig später den Eltern übergeben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Julia Staude

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell