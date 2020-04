Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Wohnwagen ausgebrannt

Hoogstede (ots)

In der Nacht zu Montag ist am Bathorner Diek ein Wohnwagen ausgebrannt. Der Anhänger war auf einem dortigen Acker abgestellt. Der Brand wurde erst am Folgetag festgestellt. Der Wohnwagen wurde komplett zerstört. Die Brandursache ist unklar. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

