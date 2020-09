Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 17.09.2020, um 0:30 Uhr, touchierte eine 20-Jährige mit ihrem E-Scooter ein geparktes Auto in der Erzbergerstraße und stürzte. Hierbei brach sie sich vermutlich das Handgelenk. Sie kam in ein Krankenhaus.

