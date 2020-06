Polizei Hamburg

POL-HH: 200616-3. Eine Zuführung nach versuchtem Tötungsdelikt mittels Messer in Hamburg-Niendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.06.2020, 17:45 Uhr Tatort: Hamburg-Niendorf, Geroweg

Nachdem ein 52-Jähriger am Samstagnachmittag von einem ihm flüchtig Bekannten in seiner Wohnung mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden war, haben Fahnder den 16-jährigen Tatverdächtigen gestern in Rendsburg vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Männer vor einigen Wochen im Internet kennengelernt und seitdem mehrfach getroffen. Am Samstag versetzte der Jugendliche seinem Bekannten bei einer erneuten Verabredung in dessen Wohnung ohne Vorwarnung einen Stich mit einem Messer in den Bauch und flüchtete.

Der Verletzte betätigte den Notruf und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Er hatte eine lebensgefährliche Darmverletzung erlitten und musste operiert werden. Inzwischen befindet der Mann sich außer Lebensgefahr.

Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter führten nicht zu dessen Festnahme.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen. Spezialisten der Mordkommission (LKA 41) führten sie mit Hochdruck fort und konnten den 16-jährigen Syrer als Tatverdächtigen identifizieren.

Gestern Nachmittag nahmen Fahnder der Polizei Neumünster (Schleswig-Holstein) in Amtshilfe den mutmaßlichen Messerstecher in Rendsburg vorläufig fest. Dortige Polizeibeamte durchsuchten anschließend die Wohnung des Beschuldigten und stellten Beweismittel sicher.

Der 16-Jährige wird durch Beamte des Landeskriminalamts Kiel einem Haftrichter im Amtsgericht Rendsburg zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

