Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: gestürzter Kradfahrer und beschädigter Rettungswagen

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 16.09.2020, 7:30 Uhr, stürzte ein 52-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad als er vom Hohen Weg nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte. Er verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während die Sanitäter den Verletzten versorgten und transportfähig machten, streifte ein 49-Jähriger mit seinem Auto den mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße stehenden Rettungswagen. Es entstand insgesamt Sachschaden von rund 1.250 Euro.

