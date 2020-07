Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200703-3: Zwei Radfahrer verletzten sich leicht - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (02. Juli) sind zwei Radfahrer durch eine Ölspur auf der Fahrbahn gestürzt. Gegen 09:45 Uhr fuhren ein 31-jähriger Kölner und eine 57-jährige Nörvenicherin mit ihren Fahrrädern in einen Kreisverkehr in Erftstadt-Herrig. Der Kreisverkehr regelt den Verkehr von Pingsheimer Straße, Lechenicher Straße und St. Clemens-Straße. Die 57-Jährige und der 31-Jährige fuhren unabhängig voneinander in den Kreisverkehr ein und kamen auf der Kreisfahrbahn durch eine Verschmutzung der Fahrbahn zu Fall. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine Ölspur auf der Fahrbahn fest. Beide Radfahrer verletzten sich leicht. Die Feuerwehr streute die Ölspur ab. Der Verursacher konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Auf Grund dessen bittet das Verkehrskommissariat um Mithilfe. Zeugen, die den Verlust des Öls beobachtet haben oder im Nachhinein einen Defekt an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

