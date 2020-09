Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Radfahrerin - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 16.09.2020, 13:10 Uhr, kam es an der Einmündung Ruchheimer Straße / Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 74-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem schwarzen Volvo Kombi die Ruchheimer Straße in Richtung Speyerer Straße. An der Ampel an der Einmündung der Speyerer Straße überquerte die Radfahrerin die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß und die Frau stürzte. Da der Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizeiwache Oggersheim Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben dazu machen? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

