Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 03.09.2020

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin: -06:37 Uhr- Ein 45jähriger Pkw-Führer befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße "An der Marktkirche" in Richtung Andreasberger Straße. In Höhe der Einmündung Sägemüllerstraße musste er verkehrsbedingt ausweichen und übersah aus Unachtsamkeit eine zwischenzeitlich aus der Sägemüllerstraße eingebogene 21jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt und dem Krankenhaus Herzberg zugefühtrt.

Führen einer Mofa ohne Versicherungsschutz/ unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln -22:20 Uhr- Ein 29jähriger Verkehrsteilnehmer führte eine Mofa auf der Altenauer Straße, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Das augenscheinlich bauartlich veränderte Fahrzeug war zudem ohne den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dunker, POK

