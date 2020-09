POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 03.09.2020

Polizeiinspektion Goslar

Wohnung angemietet, aber nicht bezahlt

Die Vermieterin eines Fremdenzimmers aus Astfeld zeigte jetzt an, dass sich 2 Männer bei ihr für 2 Tage einmieteten, ohne den dafür erforderlichen Betrag in Höhe von 90 Euro zu entrichten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen nach den Personen aufgenommen.

Weidezaun zerstört

Eine Pferdehalterin aus Langelsheim zeigte jetzt an, dass in der Zeit v. 29.-30. August der Zaun ihrer Weide in Wolfshagen beschädigt wurde. Er wurde nach innen umgedrückt und erhebl. beschädigt. Durch diesen Umstand konnten 8 Pferde die Weide verlassen, wurden aber glücklicher Weise unversehrt wieder eingefangen. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei Langelsheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

Sachbeschädigung auf neu angelegtem Waldspielplatz

Am Mi., 02.09.2020, wurde festgestellt, dass es auf dem gerade erst eröffneten Waldspielplatz in Lautenthal zu einer Sachbeschädigung gekommen war. Unbekannte Täter haben die Latten eines mit Holz verkleideten Abfallbehälters zertreten. Ein Verfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Die Polizei Langelsheim bittet auch hier um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

