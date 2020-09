Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Augen und Ohren auf für den Kinderschutz - Kinder- und Jugendschutztag am 9. September 2020

Goslar (ots)

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen geht uns alle an!

Aus diesem Grund nutzt das Netzwerk Familie im Landkreis Goslar den Kinder- und Jugendschutztag, um die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf dieses wichtige Thema zu lenken.

"AUGEN UND OHREN AUF FÜR DEN KINDERSCHUTZ. SIEH HIN. HÖR HIN. SAG WAS."

Mit dieser Aufforderung möchte das Netzwerk sensibilisieren genau hinzusehen und hinzuhören, um Anzeichen zu erkennen, die auf eine Kindeswohlgefährdung hinweisen. Und über die Anzeichen zu sprechen, um diese aus dem Dunkelfeld zu lösen.

Misshandelten Kindern muss wirksam und rechtzeitig geholfen werden. Die Aufforderung soll Mut machen, Kindern und Jugendlichen zur Seite zu stehen.

Neben den zuständigen Behörden und Institutionen sind insbesondere diejenigen angesprochen, die im täglichen oder regelmäßigen Umgang mit Kindern und Jugendlichen stehen, die enge Kontakte zu ihnen pflegen, sie betreuen, unterrichten und ihr Vertrauen genießen. Begleitend zu den Berufsgruppen wie Lehr- und Erziehungskräfte, sind dies insbesondere auch pädagogische Fachkräfte sowie ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in zahlreichen Organisationen und Vereinen.

Die wichtige Botschaft "AUGEN UND OHREN AUF FÜR DEN KINDERSCHUTZ. SIEH HIN. HÖR HIN. SAG WAS" soll transportiert werden. Dafür hat das Netzwerk Familie zum Kinder- und Jugendschutztag 2020 Plakate und Notfallkarten entwickelt.

Auf der Vorderseite die drei bekannten Äffchen - nichts sehen, nichts hören, nichts sagen - die kein Vorbild sind!

Auf der Rückseite sind Beratungs- und Anlaufstellen verzeichnet, an die sich Kinder und Jugendliche in ihrer Not auch anonym wenden können.

Die symbolische Übergabe eines Teils der 400 Beutel, die das Netzwerk Familie im Landkreis Goslar zum diesjährigen Kinder- und Jugendschutztag gepackt hat, wird am 9. September 2020, um 14.00 Uhr, im "Jugendhilfe Baumhaus", Eschengrund 1, 38723 Seesen, erfolgen.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

