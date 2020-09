POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Einbruch in Gaststätte:

In der Zeit von Sonntag, den 16.08.2020, 22.00 Uhr bis zur Feststellung am Dienstag, den 18.08.2020, 10.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/n Täter an einer Gaststätte in Harlingerode ein Fester gewaltsam geöffnet. Hierdurch gelangte/n der/die Täter in die Räumlichkeiten. Anschließend wurde das Lokal nach erster Einschätzung ohne Diebesgut verlassen.

Streitigkeiten bei Auszug endet in Polizeigewahrsam:

Am Dienstag, den 18.08.2020, wurde die Polizei gegen 14.00 Uhr hinzugezogen, um bei einem Auszug die Herausgabe persönlicher Gegenstände an die Eigentümerin aus einer Wohnung zu ermöglichen. Ihr 26jähriger ehemalige Partner und Bewohner zeigte sich gegenüber den Helfern zunehmend aggressiv. Auch die hinzugezogenen Beamten wurden durch den Mann beschimpft und eine körperliche Auseinandersetzung stand unmittelbar bevor. Zu Verhinderung weiterer Straftaten musste der 26jährige in das polizeiliche Gewahrsam gebracht werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Dienstag, den 18.08.2020, gegen 23.20 Uhr, wurde der Fahrer eines Renault Megane in Vienenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor hatte der Fahrer des Fahrzeuges die Anhaltsignale ignoriert und versucht zu flüchten. Er konnte erst nach einer Verfolgung gestellt werden, als er das Fahrzeug verlassen hatte um zu Fuß wegzulaufen. Bei der Befragung des 37jährigen Mannes aus Goslar stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Aufgrund der körperlichen Auffälligkeiten bestand der Verdacht auf Drogenkonsum. Ein anschließender Drogenschnelltest brachte ein positives Ergebnis. Aufgrund des Ergebnisses wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Es wurden Strafverfahren wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.

