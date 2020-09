Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 02.09.20

Goslar (ots)

Anbau von Betäubungsmitteln - Am 01.09.20, um 11.00 Uhr, wurden Beamte des PK Bad Harzburg erneut auf Cannabispflanzen aufmerksam. In einem Mehrfamilienhaus im Ostviertel wurden auf einem Balkon Cannabispflanzen gesichtet. Darauf wurde auf Antrag der Polizei durch den zuständigen Richter eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Dabei wurden zwei Pflanztöpfe mit ausgewachsen Cannabispflanzen, Mehrere Einheiten Haschisch, Cannabispflanzensamen sowie weitere Marihuanadolden aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen die beiden dort wohnhaften Personen, einem 58-jährigen Mann und einer 56-jährigen Frau wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Erledigung von zwei Haftbefehlen - Am 01.09.20 wurden durch Beamte des PK Bad Harzburg gleich zwei Haftbefehle im Bad Harzburger Ortsteil Bündheim vollstreckt. Die zu verhaftenden Personen, ein 29-jähriger Wernigeröder und ein 32-jähriger Braunlager hielten sich jeweils in den Wohnungen ihrer Freundinnen auf. Gegen sie bestand ein Haftbefehl von 60 Tagen bzw. von 1,5 Jahren, wobei bei dem 60 Tage-Haftbefehl die Zahlung von 2400, -- EUR von der Haft befreit hätte. Dazu war der Mann jedoch nicht in der Lage. Der 32-jährige versuchte noch aus dem rückwärtigen Fenster zu fliehen. Dabei hatte er die Rechnung jedoch ohne die Polizei gemacht, denn dort wartete bereits die Kollegin auf ihn. Beide wurden zunächst der JVA in Goslar zugeführt.

Diebstahl aus Lagerraum - Aus der ehemaligen Schmiede im Vienenburger Ortsteil Lochtum kam es in der Zeit vom 17.08.20 bis 31.08.20 zu einem Diebstahl von Elektrowerkzeugen und anderen Gegenständen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000, -- EUR. Die Polizei in Vienenburg bittet um entsprechende Zeugenhinweise. - I.A. Hertrampf, PHK

