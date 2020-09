Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 02.09.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und 7000 Euro Schaden

Am Mi., 02.09.2020, 07.10 Uhr, kam es auf der Europakreuzung in Langelsheim erneut zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Langelsheimer befuhr mit seinem Pkw VW die Braunschweiger Str., als Linksabbieger i.R. Innenstadt. In Höhe der Europakreuzung übersah er den Pkw Skoda eines 39-jährigen Fahrers aus Langelsheim, der ihm entgegen kam und geradeaus i.R. Bredelem fuhr. Beim Zusammenstoß wurde der Skoda-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erhebl. Schaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

