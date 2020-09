Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Versammlungslage zum Antikriegstag in Goslar

Goslar (ots)

Für den 01.09.2020, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr, wurde bei der Stadt Goslar eine Versammlung in Form einer sich fortbewegenden Kundgebung in der Goslarer Innenstadt angezeigt. Thema der Kundgebung zum Antikriegstag war "Wir pfeifen auf den Krieg!".

Die Kundgebung begann nach Verlesen der Auflagen um 16:45 Uhr. Der Streckenverlauf zog sich durch die Goslarer Innenstadt auf folgender genehmigter Strecke: Bahnhofsvorplatz, Klubgartenstraße, Rosentorstraße, Hokenstraße, Schuhhof, Fleischscharren, Hokenstraße, Rosentorstraße, Jakobikirchhof. Am Jakobikirchhof fand eine Abschlusskundgebung statt und die Versammlung wurde um 17:45 Uhr vom Versammlungsleiter ordnungsgemäß beendet. Die Teilnehmerzahl lag in der Spitze bei 52 Teilnehmern.

Die Versammlung verlief störungsfrei.

Pavone, PHK

