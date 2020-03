Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Dieb entwendet Wertsachen aus einem verschlossenen Pkw (15.03.-16.03.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Sonntag, 20.30 Uhr, bis Montag, 21 Uhr, aus einem verschlossenen Pkw der in der Tiefgarage in der Straße "Wöschhalde" abgestellt war eine Handtasche sowie weitere persönliche Gegenstände. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, zu melden. Zudem rät die Polizei keine Wertgegenstände in seinem Fahrzeug zurückzulassen.

