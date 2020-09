Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung - Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Pkw-Fahrer unter Einfluss berauschender Betäubungsmittel

Clausthal-Zellerfeld: Bei der Kontrolle eines Kraftfahrzeugführers am Dienstagnachmittag auf der B 242 bei Clausthal-Zellerfeld ergaben sich erste Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Bei eingehender Überprüfung durch die kontrollierende Funkstreifenbesatzung bestätigte den Anfangsverdacht. Im Zuge eingeleiteter Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Erwerb und Besitz von BTM wurde dem 21-jährigen Pkw-Führer aus Langelsheim eine Blutprobe entnommen.

Fahrzeugführer nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheines

Clausthal-Zellerfeld: Bei der Überprüfung eines Kraftfahrers am Dienstagnachmittag in der Marktstraße stellten die kontrollierenden Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer eines Gespannes nicht im Besitz einer vorgeschriebenen Fahrerlaubnis zum Führen des Zugfahrzeuges mit Anhänger ist. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den 27-jährigen Fahrer wurde eingeleitet.

Tote Katze aufgefunden - Zeugenaufruf

Wildemann: Am Dienstag wurde von einem Anwohner in der Hindenburgstraße in Wildemann eine verendete Katze aufgefunden. Der Eigentümer des Tieres ist bislang nicht bekannt. Die örtliche Polizei bittet um Hinweise zum Besitzer einer schwarz/weißen Katze.

Unfallflucht - geparkten Pkw touchiert

Wildemann: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren oder beim Parkvorgang einen in der Straße Im Spiegeltal abgestellten Pkw Dacia Logan und beschädigte diesen. Nach ersten Schätzungen entstand dem Geschädigten ein Schaden von mehreren hundert Euro. Den Verursacher kümmerte dieses wenig und er setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitag im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr vergangener Woche zugetragen hat, wurde erst jetzt bekannt. Zeugen, die entsprechende Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Wildemann oder beim Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld.

Borchers, PHK

