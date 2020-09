Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit beteiligtem Motorradfahrer in St. Andreasberg.

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

St. Andreasberg: Am 19.08.2020 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in St. Andreasberg, entlang der Clausthaler Straße. Hierbei wollte eine 79-jährige Pkw- Fahrerin aus dem Zulassungsbezirk Goslar von der Clausthaler Straße nach links in die Straße "An der Skiwiese" einbiegen. Hierbei übersieht sie den entgegenkommenden 60-Jährigen Motorradfahrer aus dem Kreis Wolfsburg. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer bleibt glücklicherweise unverletzt, wobei seine BMW nicht mehr fahrbereit ist. Neben zwei Funkstreifenwagen war die Feuerwehr St. Andreasberg und eine RTW Besatzung im Einsatz. (bm)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell