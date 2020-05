Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200518.10 Brunsbüttel: Diebstahl während des Einkaufs

Brunsbüttel (ots)

Wieder einmal ist eine Seniorin Opfer eines Portemonnaie-Diebstahls während des Einkaufens geworden. Ein Dieb nutzte eine günstige Gelegenheit und ergriff die leichtsinnig abgelegte Geldbörse der Rentnerin.

Die Geschädigte hielt sich am vergangenen Freitag in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr in dem LIDL-Markt in der Heisenbergstraße auf. Ihr Portemonnaie hatte sie nicht sichtbar in einem Beutel in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Unbemerkt griff sich ein Unbekannter den Beutel und entnahm Geldbörse samt Inhalt. Den Diebstahl bemerkte die 75-Jährige schließlich an der Kasse, als sie bezahlen wollte. Auffällige Personen hatte die Dame während des Shoppens nicht bemerkt.

Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell