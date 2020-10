Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Döppers Weide

geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Den auf der Döppers Weide am Straßenrand geparkte Kia eines 33-jährigen Dülmeners beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer. Der Unbekannte verursachte in der Zeit vom 02.10., 17.00 Uhr, bis 04.10.2020, 16.30 Uhr, einen Schaden am rechten Heck und flüchtete danach unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

