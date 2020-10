Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen/Telefonbetrüger erfolglos

Coesfeld (ots)

Zwölfmal haben Betrüger am Dienstag (6.10.20) in Olfen versucht, ab dem Mittag Beute zu machen. Gelungen ist es ihnen nicht. In diesen Fällen gaben sich die Täter am Telefon als falsche Polizeibeamte oder falsche Mitarbeiter der Sparkasse bzw. der Dresdener Bank aus. Die Angerufenen reagierten vorbildlich, gaben keine Daten preis und riefen die Polizei.

Unter anderem wollten die erfolglosen Betrüger einem Angerufenen den Bären aufbinden, dass der Zoll käme, wenn keine Angaben zum Vermögen gemacht würden. Der 84-Jährige machte am Telefon deutlich, dass er die Masche aus der Zeitung kenne. Daraufhin drohte der erfolglose Unbekannte, dass eine Durchsuchung des Zolls nun unausweichlich sei. So viel vorweg: Der Zoll wird nicht kommen.

Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass die Betrüger die Angerufenen unter Druck setzen, um Beute zu machen. Damit die Täter auch in Zukunft möglichst wenig Erfolg haben, hier nochmal einige Tipps:

- Die Betrüger versuchen immer wieder, emotionalen Druck auszuüben - Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln - Geben Sie keine Auskünfte - Legen Sie auf und rufen Sie die Polizei - Sensibilisieren Sie älter Mitbürger

