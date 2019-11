Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall auf A28 mit leichtverletzter Person ++ Fahrbahn komplett blockiert ++ Staubildung ++

Oldenburg (ots)

++ Am 29.11.19, um gegen 12.40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 28 in Fahrtrichtung AD Oldenburg-West. Ein 76 Jahre alter Fahrzeugführer aus Norden musste seinen Pkw ca. 700 Meter nach der Anschlussstelle Oldenburg-Wechloy verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah der hinter ihm fahrende 19-jährige Fahrzeugführer aus Hamburg. Sein Pkw kam zunächst ins Schleudern und stieß dann mit dem Pkw des Norders zusammen. Durch den Zusammenstoß entstanden erhebliche Sachschäden an beiden Pkw. Beide Pkw mussten durch Abschleppunternehmern von der Fahrbahn entfernt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 24000 Euro geschätzt. Der Hamburger wurde durch den Unfall leicht verletzt und in einem Rettungswagen in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Da ein verunfallter Pkw auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen kam, musste die A28 zunächst für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Dieser Pkw konnte dann durch die Feuerwehr Oldenburg auf den Seitenstreifen geschoben werden und daraufhin wurde der Überholfahrstreifen für den Verkehr freigegeben. Auf Grund der Sperrung kam es zu einem Rückstau mit einer Länge von ca. 10 Kilometern. Die komplette Fahrbahn wurde nach Räumung der Unfallstelle gegen 14 Uhr wieder freigegeben. ++

