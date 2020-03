Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Alkoholisiert Passanten geschlagen und getreten - Ingewahrsamnahme, Wiesbaden, Kirchgasse, Wörthstraße, 17.03.2020, 14:35 Uhr / 17:45 Uhr

(He)Gleich zweimal fiel gestern ein 39-jähriger Wiesbadener ohne festen Wohnsitz negativ auf, sodass er schlussendlich in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden und dort die Nacht verbringen musste. Um kurz nach halb drei trat er in der Kirchgasse unvermittelt und völlig grundlos nach Passanten. Hierbei wurde eine 50-Jährige verletzt und musste wegen Schmerzen im Bein ärztlich behandelt werden. Nach der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes wurde dem 39-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen 17:45 Uhr lag der Mann dann, für einen Passanten scheinbar hilflos, auf dem Gehweg in der Wörthstraße. Als der Passant sich hilfsbereit zeigte und den Mann ansprach, quittierte dieser dies abermals mit Schlägen und Tritten. Die nun verständigte Streife verbrachte den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam. Entsprechende Strafanzeigen wegen den begangenen Körperverletzungen wurden gefertigt.

2. Felgensätze aus Gartenhaus entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Grundweg, 07. - 17.03.2020,

(He)Im Verlauf der vergangenen zehn Tage drangen Einbrecher in Biebrich im Grundweg in ein Gartenhaus ein und entwendeten aus diesem unter anderem drei Felgensätze sowie einen Rasenmäher. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Zwischen dem 07. und 17. März gelangten die Täter zunächst auf das umfriedete Gartengrundstück und stiegen anschließend in das Gartenhaus ein. Von dort ließen sie das Diebesgut mitgehen und flüchteten unerkannt. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruch in Wohnung, Wiesbaden, Wilhelminenstraße, 12.03.2020, 19:00 Uhr - 17.03.2020, 17:30 Uhr

(he)Gestern Abend wurde festgestellt, dass es seit vergangenem Donnerstag in der Wilhelminenstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung kam, bei dem ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung, flüchteten jedoch ersten Erkenntnissen zufolge ohne Diebesgut vom Tatort. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Mehrere Personen bei Auseinandersetzungen verletzt, Wiesbaden, Walramstraße und Hellmundstraße, Dienstag, 17.03.2020, 19.00 Uhr und 23.15 Uhr

(si)Am Dienstagabend wurden in der Wiesbadener Innenstadt gleich mehrere Personen bei Auseinandersetzungen verletzt. Mit einem Reizstoffsprühgerät soll gegen 19.00 Uhr ein 48 Jahre alter Mann in der Hellmundstraße vor einem Bistro verletzt worden sein. Mehrere unbekannte Täter sollen dem Mann das Reizgas ins Gesicht gesprüht und zudem mit dem Spray auf den 48-Jährigen eingeschlagen haben. Zu einem weiteren Übergriff soll es gegen 23.15 Uhr in der Walramstraße gekommen sein. Zwei 30 und 49 Jahre alte Männer sollen hier vor einem Wohnhaus auf eine Personengruppe von rund fünf Personen getroffen sein, welche auf die beiden Männer eingeschlagen hätten. Im Anschluss sei die Gruppe zu Fuß in Richtung Hermannstraße davongelaufen. In beiden Fällen bittet die Polizei mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich beim 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 zu melden.

5. BMW entwendet, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Montag, 16.03.2020, 14.00 Uhr bis Dienstag, 17.03.2020, 06.00 Uhr

(si)Zwischen Montag und Dienstag wurde aus einem Parkhaus am Bahnhofsplatz ein BMW X 2 entwendet. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise den Schlüssel des weißen Pkw und entwendeten das Fahrzeug im Anschluss von einem Stellplatz des Parkhauses. An dem Pkw einer am Bahnhofsplatz ansässigen Autovermietung waren die amtlichen Kennzeichen M-WC 5409 angebracht. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Graffitisprayer erwischt, Hünstetten, Görsroth, Neukirchner Straße, 17.03.2020, 08.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen konnte in Görsroth ein 34-jähriger Graffitisprayer dank eines Zeugenhinweises auf frischer Tat von den verständigten Polizisten ertappt werden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 08.30 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie dieser die Bundesstraßenüberführung im Bereich der Neukirchner Straße mit Farbe besprühte. Nach der Mitteilung des Zeugen fuhr direkt eine Streife der Idsteiner Polizei zur Tatörtlichkeit und konnte dort den beschriebenen Sprayer antreffen. Die Sprühdose des 34-jährigen Mannes wurde sichergestellt und er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti verantworten.

2. Zwei Enkeltricks gescheitert, Aarbergen, Geisenheim, 17.03.2020,

(pl)Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit dem sogenannten "Enkeltrick" Bargeld erbeuten wollen. Am Dienstag erhielten im Kreisgebiet mindestens zwei Personen den Anruf eines Mannes, der angab der Enkel zu sein und aufgrund eines Unfalls dringend mehrere Tausend Euro Bargeld zu benötigen. Während eine Seniorin im Verlauf des Gespräches sofort misstrauisch wurde und auflegte, schenkte der zweite Angerufene den Schilderungen erstmal Glauben und hob das geforderte Bargeld bei der Bank ab. Glücklicherweise nahm er dann aber vor der Geldübergabe telefonischen Kontakt zu seiner Tochter auf, welche ihn daraufhin noch rechtzeitig auf den Betrugsversuch aufmerksam machen konnte. Immer wieder kommt es vor, dass Trickbetrüger ihre Opfer unter älteren Menschen suchen. Die "Spielarten" des Enkeltricks sind dabei vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

3. Außenspiegel beschädigt, Idstein, Bahnhofstraße, 16.03.2020, 16.00 Uhr bis 17.03.2020, 18.30 Uhr,

(pl)Der rechte Außenspiegel eines in der Bahnhofstraße in Idstein geparkten Pkw wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend mutwillig beschädigt. Unbekannte schlugen oder traten gegen den Außenspiegel des Kias und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

