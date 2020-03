Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Tatverdächtige festgenommen, Wiesbaden, Biebrich, Palmstraße, Dienstag, 17.03.2020, 02:30 Uhr

(ng)In der Nacht zum Dienstag kam es in Wiesbaden Biebrich im Bereich der Palmstraße zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Im Nachgang konnten zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren festgenommen werden. Eine Zeugin beobachtete gegen 02:30 Uhr, wie zwei unbekannte Männer in verdächtiger Weise an einem geöffneten Fahrzeug standen und anschließend in Richtung Faacker Straße weggingen. Zuvor hatten die beiden den Pkw auf unbekannte Weise geöffnet und mehrere Ersatzteile aus dem Handschuhfach entwendet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei, in Wiesbaden wohnhaften, Tatverdächtigen angetroffen und festgenommen werden. Zudem konnte in der näheren Umgebung ein Rucksack sichergestellt werden, in dem das Diebesgut aufgefunden wurde. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

2. E-Bike aus Keller gestohlen, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, angezeigt am Montag, 16.03.2020

(jn)Aus einem Keller im Kaiser-Friedrich-Ring haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein hochwertiges E-Bike des Herstellers "Univega" gestohlen. Am Montag meldete sich die Besitzerin bei der Polizei und zeigte an, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil verschafft hatten und mit dem E-Bike im Wert von ca. 2.500 Euro verschwunden waren. Das Zweirad sei grau und vom Typ "Summit Street" gewesen.

Hinweise zu dem Rad oder der Tat nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

3. Falsche Handwerker erbeuten Wertsachen, Wiesbaden-Biebrich, Paracelsusweg, Montag, 16.03.2020, 11.00 Uhr

(si)Am Montagvormittag haben Betrüger eine Seniorin im Paracelsusweg um ihre Wertsachen gebracht. Ein Mann und eine Frau klingelten gegen 11.00 Uhr an der Wohnungstür der älteren Dame und gaben sich als Handwerker aus. Mit dem Vorwand sich um die Heizung kümmern zu müssen, gelangte das Duo in die Wohnung der Frau. Dort lenkte die Frau ihr Opfer so geschickt ab, dass der Mann die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Dabei wurden unter anderem eine Geldbörse, sowie Bargeld und Schmuck entwendet. Beide Betrüger sollen etwa 30 Jahre alt gewesen sein und Arbeitskleidung getragen haben. Der Mann soll etwa 1,80 m groß gewesen sein und eine rote Arbeitshose getragen haben. Die Größe der Frau wurde auf 1,60 m geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Baustelle von Einbrecher heimgesucht, Mainz-Kastel, Anna-Birle-Straße, Freitag, 13.03.2020, 16.00 Uhr bis Montag, 16.03.2020, 06.45 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes wurde eine Baustelle in der Anna-Birle-Straße in Mainz-Kastel von Einbrecher heimgesucht. Die Unbekannten öffneten einen Teil des Bauzauns und machten sich an einem Lkw zu schaffen, von welchem sie eine Rüttelplatte sowie einen Stemmhammer entwendeten. Zudem öffneten die Täter gewaltsam zwei Baucontainer, aus welchen allerdings nichts entwendet wurde. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)345 0 zu melden.

5. Einbruch in Kindertagestätte, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Freitag, 13.03.2020, 18.00 Uhr bis Montag, 16.03.2020, 06.50 Uhr

(si)Das Wochenende haben Unbekannte ausgenutzt, um sich gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagestätte in der Schiersteiner Straße zu verschaffen. In dem Gebäude durchsuchten die Einbrecher dann sämtliche Räume und nahmen Bargeld sowie Elektronikartikel im Wert von mehreren Tausend Euro an sich. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)345 0 zu melden.

6. Automatenaufbrecher in Gaststätte, Wiesbaden, Weißenburgstraße, Feststellung: Dienstag, 17.03.2020, 03.30 Uhr

(si)Auf zwei Spielautomaten hatten es Unbekannte in einer Gaststätte in der Weißenburgstraße abgesehen. Zeugen entdeckten die beiden aufgebrochenen Automaten in der Nacht zum Dienstag, gegen 03.30 Uhr, und informierten die Polizei. Die Täter hatten die Eingangstür aufgehebelt und im Anschluss die beiden im Gastraum stehenden Automaten aufgebrochen, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Zudem nahmen die Einbrecher noch eine in der Gaststätte liegende Geldbörse an sich und ergriffen mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro die Flucht. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)345 0 zu melden.

7. Weitere beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfallflucht? Wiesbaden, Niederwaldstraße, Kaiser-Friedrich-Ring/ Biebricher Allee, 16.03.2020, circa 22:00 Uhr - 22:30 Uhr

(He)Gestern Abend verursachte ein PKW-Fahrer in der Niederwaldstraße sowie an der der Einmündung Kaiser-Friederich-Ring / Biebricher Allee zwei Verkehrsunfälle und flüchtete in beiden Fällen von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, bzw. weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer, um Hinweise auf mögliche weitere Unfälle zu erhalten. Um kurz nach 22:00 Uhr überfuhr der Fahrzeugführer mit seinem grauen Golf plus zunächst auf dem Kaiser-Friedrich-Ring eine Verkehrsinsel. In diesem Zusammenhang verlor er ein Kennzeichen des PKW an der Unfallstelle. Um 22:25 Uhr prallte der Golf dann in der Niederwaldstraße gegen ein geparktes Fahrzeug. Eine Polizeistreife konnte den stark beschädigten PKW dann am Wallufer Platz auffinden. Zeugen konnten Hinweise auf den möglichen Fahrer geben. Der ermittelnde Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei bittet Zeugen, bzw. weitere geschädigte Fahrzeughalter, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Reifen aus Garage gestohlen, Waldems, Steinfischbach, Berliner Straße, 01.03.2020 bis 15.03.2020, 13.00 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben während der ersten beiden Wochen im März aus einer Garage in der Berliner Straße in Steinfischbach einen Satz Kompletträder gestohlen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zur Garage und ließen anschließend die Reifen im Gesamtwert von rund 2.500 Euro mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Motorroller gestohlen, Niedernhausen, Am Dachsbau, 16.03.2020, 16.00 Uhr bis 17.03.2020, 01.10 Uhr, (pl)In Niedernhausen ist zwischen Montagnachmittag und der Nacht zum Dienstag ein Motorroller der Marke Jiangsu Dafier im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen worden. Der Roller war auf einer Parkfläche in der Straße "Am Dachsbau" abgestellt. An dem entwendeten Fahrzeug war zuletzt das Versicherungskennzeichen 270 JBD angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Rollers nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Unfallflucht auf Parkplatz von Arztpraxis, Idstein, Im Hopfenstück, 16.03.2020, 15.10 Uhr bis 16.00 Uhr, (pl)Am Montagnachmittag wurde auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Straße "Im Hopfenstück" in Idstein ein geparkter weißer Nissan Micra bei einer Unfallflucht beschädigt. Der im hinteren, linken Bereich beschädigte Pkw war zwischen 15.10 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Die Idsteiner Polizei hat die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell