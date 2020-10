Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern/Einbrüche in Geschäfte

In Buldern sind Unbekannte in ein Geschäft und in eine Gaststätte eingebrochen. An der Straße Krummer Timpen verschafften sie sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Lokal. Sie erbeuteten zwischen 22.30 Uhr am Dienstag und 14.40 Uhr am Mittwoch Bargeld sowie Sparfachkästen.

Nach dem Aufhebeln der Eingangstür betraten die Einbrecher ein Geschäft an der Weseler Straße. Sie nahmen Bargeld mit. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Dienstag und 11 Uhr am Mittwoch.

Die Tatzeiten passen auch zu einem versuchten Einbruch in ein anderes Geschäft an der Weseler Straße, den die Polizei bereits am Mittwoch veröffentlichte. Zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8.30 Uhr am Mittwoch wollten sie die Tür aufhebeln. Die Polizei hält in allen Fällen einen Zusammenhang für möglich und bittet Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

