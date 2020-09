Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erneuter Sturz an Bahnschienen

Arnsberg (ots)

Ein 57-jähriger Mann aus Menden stürzte am Dienstag gegen 18.20 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Bahnübergang an der Kleinbahnstraße. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bereits am Sonntag war eine 44-jährige Fahrradfahrerin an dem Bahnübergang gestürzt (wir berichteten). Sie wurde ebenfalls schwer verletzt.

