Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeuge verhindert Unfallflucht

Arnsberg (ots)

Am Montag um 19.50 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau auf der Straße "Auf der Alm" von der Rumbecker Straße in Richtung Ringstraße. Hierbei geriet das Auto der Arnsbergerin nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Pkw. Als die Frau ihr Fahrzeug rückwärts zurücksetzte, stellte sich ein Zeuge dem Auto in den Weg. Hierdurch verhinderte er vermutlich die Flucht der Frau. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der Arnsbergerin wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

