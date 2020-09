Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei am Mittag

Meschede (ots)

Mehrere Bürger meldeten der Polizei am Montag gegen 12 Uhr eine Schlägerei an der Briloner Straße / Ittmecker Weg. Laut der Anrufer waren die Beteiligten mit Messern und einer Pistole bewaffnet. Vor Ort trafen die Beamten auf drei Männer. Unter Vorhalt der Dienstwaffe sprachen die Polizeibeamten die drei Männer auseinander und anschließend zu Boden. Hier wurden sie gefesselt und durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen waren an der eigentlichen Auseinandersetzung nur ein 27-jähriger Syrer sowie ein 31-jähriger Portugiese beteiligt. Bei den beiden Männern wurde jeweils ein Messer gefunden. Ein unbeteiligter Zeuge übergab den Beamten zudem eine Schreckschusspistole. Diese war während der Auseinandersetzung zu Boden gefallen. Nach ersten Erkenntnissen schlug der Syrer mit der Waffe gegen den Kopf seines Kontrahenten. Mit den Messern wurde nicht zugestochen oder geschnitten. Die beiden leicht verletzten Männer wurden mit zur Polizeiwache genommen. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang noch nicht geklärt. Die Pistole stellte die Messer und die Pistole sicher.

