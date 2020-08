Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall nach Wespenstich

Fulda (ots)

Verkehrsunfall nach Wespenstich

Eichenzell - Am Dienstag (11.08.), kam es gegen 19:25 Uhr, zu einem Alleinunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro entstand. Ein 30-jähriger Skoda-Fahrer aus Eichenzell befuhr die Landesstraße 3307 in Fahrtrichtung Welkers, als er plötzlich von einer Wespe in den Hals gestochen wurde. Er erschrak durch den stechenden Schmerz so sehr, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke stieß. Glücklicherweise wurde er nicht weiter verletzt.

