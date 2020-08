Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Damenrad gestohlen - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Diebstahl aus Pkw - Sachbeschädigung an einem Pkw -

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Damenrad gestohlen

Rotenburg - Im Laufe des Dienstags (11.08.) stahlen Unbekannte ein Damenrad in schwarz / roter Farbe. Auffällig ist eine rote Klingel am Lenker. Der Geschädigte hatte sein Rad im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Braacher Straße abgestellt und angeschlossen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld - Am Dienstag (11.08.) zwischen 08:00 Uhr und 14:20 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses im Glimmesweg einzubrechen. Die Täter versuchten eine Wohnungstüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Diebstahl aus Pkw

Bad Hersfeld - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es zwischen Samstag (08.08.) und Montag (10.08.) zu einem Diebstahl aus einem schwarzen Audi A 3, welcher im Grünen Weg abgestellt gewesen war. Auf bisher unbekannte Art und Weise gelang es den Tätern das Fahrzeug zu öffnen und einen Rucksack, sowie einen Laptop zu stehlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Heckscheibe am Pkw eingeschlagen

Bad Hersfeld - Vermutlich in der Zeit zwischen Montag (10.08.) und Dienstag (11.08.) schlugen Unbekannte die Heckscheibe an einem Opel Zafira ein. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Hainchenweg abgestellt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld - In der Nacht von Montag (10.08.) auf Dienstag (11.08.) versuchten Unbekannte die Haustür an einem Mehrfamilienhaus in der Burggasse aufzubrechen. Dies misslang jedoch und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller, PHK - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell