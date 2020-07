Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB A 23, Tornesch - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pkw-Fahrer

Bad Segeberg (ots)

Am 21.07.2020, gegen 23.15 Uhr ist es in der Gemeinde Tornesch im Bereich des Einfädelungsstreifens der BAB A 23 in Richtung Hamburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 21jähriger Fahrer (aus dem Kreis Pinneberg) eines Pkw Hyundai befuhr die Wittenberger Straße und bog auf den Autobahnzubringer zur Richtungsfahrbahn Hamburg ein. Nach der Kurvendurchfahrt kam der Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, schleuderte über die Grünfläche, beide Fahrstreifen und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Dieser Aufprall verletzte den Fahrer schwer und verursachte ein breites Trümmerfeld.

Der Beteiligte wurde durch herbeigerufene Rettungskräfte erstversorgt und schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch Kräfte des Technischen Hilfswerks wurden die Fahrstreifen freigeräumt, die Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg konnte gegen 00.15 Uhr wieder aufgehoben werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro.

Die Autobahnpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, gegen den Unfallbeteiligten besteht der Verdacht des Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit.

