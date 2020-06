Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Samstag, 13.06.2020 wurde auf dem Zuweg zum Sportzentrum Wittlich-Lüxem - hinter dem Krankenhaus Wittlich gelegen - zwischen 10 Uhr und 12 Uhr ein dort abgestellter dunkelblauer PKW Mercedes an der Stoßstange vorne links beschädigt. Die Spuren deuten darauf hin, dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug, welches entweder zum Sportplatz / Tennisplatz Lüxem hinfuhr oder von dort wegfuhr, am abgestellten Fahrzeug vorbeischrammte. Anschließend entfernte sich der/die Unfallverursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wittlich unter der 06571 9260.

