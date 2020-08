Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Fulda (ots)

Die Polizei sucht Zeugen! 72-Jährige wird angerempelt und kommt zu Fall

Fulda - Erheblich verletzt wurde eine 72 Jahre alte Frau aus Künzell, als sie am Dienstag (04.08.) gegen 14:00 Uhr, in der Mittelstraße in Höhe eines Cafe´s unterwegs war. Was war passiert?

Die Geschädigte überquerte gerade die Straße, als sie von einer ihr entgegenkommenden Frau angerempelt wurde. Durch den Rempler kam sie zu Fall, schlug mit dem Kopf gegen eine Laterne und verletzte sich erheblich. Die Frau setzte ihren Weg fort, ohne sich um die Geschädigte zu kümmern. Diese musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die Geschädigte konnte von der Frau lediglich das Alter von etwa 40 Jahren angeben.

Die Polizei bittet nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und / oder Angaben zu der gesuchten Person machen können, sich mit der Polizei in Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzten.

