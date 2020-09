Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Einbrecher hatten es in der Nacht zum Montag auf ein Hotel in Latrop abgesehen. Zwischen 22.15 Uhr und 07 Uhr verschafften sich die Täter vermutlich durch eine Fluchttür Zugang ins Gebäude. Hier brachen sie eine Bürotür auf. Die Täter entwendeten einen Wandtresor sowie ein Sparschwein aus dem Empfangsbereich. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

