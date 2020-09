Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub auf 25-Jährigen

Arnsberg (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Baden-Würtemberg wurde bei einem Raubüberfall auf der Möhnestraße schwer verletzt. Der Mann gab an, in der Nacht auf Sonntag von zwei Männer überfallen worden zu sein. Gegen 01.45 Uhr war der gebürtige Sauerländer zu Fuß auf der Möhnestraße unterwegs. Hierbei wurde er von zwei Männern angesprochen. Kurz darauf wurde er zu Boden geschlagen. Die Männer entwendeten die Geldbörse, das Smartphone und den Schlüsselbund des Mannes. Anschließend flüchtete das Duo. Die beiden Täter besaßen ein südländisches Aussehen. Ein Täter war etwa 1,80 Meter groß mit einer schlanken Statur. Der andere Mann war etwas kleiner und besaß eine kräftige Figur. Den Überfall meldete der Süddeutsche erst am Sonntagmittag auf der Polizeiwache in Hüsten. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann im Anschluss an die Anzeigenaufnahme durch Angehörige ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell