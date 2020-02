Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: 200.000 EUR Sachschaden bei Fahrzeugbrand in einem Carport in Bad Liebenzell

Calw (ots)

2 Fahrzeuge und ein Carport wurden heute Morgen, am Mittwoch dem 12.02.2020, Opfer eines Feuers. Anwohner alarmierten gegen 5:56 Uhr über die Integrierte Leitstelle Calw, die Feuerwehr Bad Liebenzell zum Brand ins Fuchseck im Ortsteil Monakam. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr stand eines der beiden Fahrzeuge im Vollbrand und die Flammen hatten bereits auf das danebenstehende Fahrzeug und den hölzernen Carport übergegriffen. Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Bad Liebenzell Thomas Bäuerle ordnete daher einen massiven Löschangriff mit 3 C-Rohren an, um eine weitere Ausbreitung des Brandes in Richtung Gebäude und Nachbarcarport zu verhindern. Um die Löschwirkung noch zu verstärken, erfolgte der Einsatz von Löschschaum, mit dem die beiden brennenden PKW´s eingedeckt wurden. Diesem schnellen und beherzten Eingreifen ist es zu verdanken, dass sich der Schaden auf diesen Bereich eingrenzen ließ und das dahinter befindliche Wohnhaus nur leicht Beschädigungen an der Hausfassade davontrug. Eine besondere Herausforderung bei der Brandbekämpfung war, dass auch eine Propangasflasche im Brandbereich aufgefunden wurde. Durch Kühlen der Gasflasche und entfernen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich konnte eine Ausweitung der Brandlast verhindert werden. Besonderes Augenmerk musste die Feuerwehr auf Grund der niederen Temperaturen auch auf das Löschwasser richten, da ablaufendes Löschwasser die Einsatzstelle schnell in eine Eisbahn verwandeln hätte können. Vorausschauend hatte daher der Einsatzleiter auch ein Streufahrzeug der Stadt an die Einsatzstelle beordert, die dann den Bereich nach Einsatzende mit Salz abstreute. Im Einsatz war die Feuerwehr Bad Liebenzell mit den Abteilungen Bad Liebenzell, Monakam und Unterhaugstett mit 7 Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten. Zur Absicherung der Einsatzkräfte war ein Fahrzeug des Rettungsdienstes mit 2 Rettungskräften sowie die Polizei mit 2 Fahrzeugen und 4 Beamten vor Ort. Die Polizei übernahm auch die Ermittlungen zur Brandursache, da ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 200.000 EUR nach ersten Schätzungen entstanden ist. Der Einsatz war dann für die Beteiligten gegen 07: 45 Uhr beendet.

