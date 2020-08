Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 22.08.2020 zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr kam es auf dem Parkdeck eines Einkaufmarktes in der Wiesenstraße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter blauer Seat Ibiza vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

