Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall geht glimpfig aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Fischbach bei Dahn - Landstraße 478 (ots)

Am Vormittag des 22.08.2020, gegen 11:30 befuhr eine 19-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Germersheim mit ihrem Kleinwagen die L478 von Rumbach kommend in Richtung Fischbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die junge Fahrerin nach einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte mit einem angrenzenden Baum. Es ist nur dem Zufall geschuldet, dass sich die alleinige Insassin lediglich leichte Verletzungen zuzog. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. |pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Dahn

Johann, POK

Telefon: 06391-9160

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell