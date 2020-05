Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brände in Weckhoven - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

In der Nacht zum Samstag (09.05.) kam es "Am Lindenplatz" im Neusser Ortsteil Weckhoven zu drei Bränden.

Erstmalig erhielt die Polizei, gegen 01:50 Uhr, Kenntnis von lodernden Zeitungsstapeln, die an einer Bushaltestelle deponiert waren.

Gegen 03:05 Uhr, zündelten Unbekannte nur wenige Meter weiter an zwei Papiercontainern. Um 04:35 Uhr, brannte in unmittelbarer Nähe ein Holztor, wodurch die Gebäudefassade eines Geschäftshauses in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, ist noch unklar. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Kripo um Mithilfe.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld "Am Lindenplatz" gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 in Neuss zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell