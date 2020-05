Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand eines Anhängers - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

Am frühen Montagmorgen (11.05.), gegen 05:15 Uhr, kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Anhängerbrand an der Oleanderstraße in Neuss-Rosellen.

Ein aufmerksamer Autofahrer, durch Rauch unter der Abdeckplane auf den Vorfall aufmerksam geworden, informierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Da auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell