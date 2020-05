Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs

Neuss (ots)

In der Nacht zum Sonntag (10.05.), gegen 00:45 Uhr, stoppte eine Streife der Neusser Polizei auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Höhe der Steinhausstraße einen Opel Kleinwagen. Die Fahrweise des Autofahrers war so unsicher, dass sich die Polizisten dazu entschlossen, ihn zu überprüfen. Der Grund war auch schnell gefunden. Die Ordnungshüter stellten beim 22-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Die erforderlich gewordene Blutprobe entnahm ein Bereitschaftsarzt auf der Wache. Den 22-jährigen Meerbuscher erwartet nun ein Strafverfahren.

