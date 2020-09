Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht

Arnsberg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Sonntagmorgen auf der Röhrstraße rückwärts gegen ein Verkehrsschild. Das Schild fiel auf eine Hauswand und beschädigt diese. Anschließend schlief der Fahrer ein. Als ein Zeuge den Mann weckte, flüchtete der Unfallverursacher. Gegen 07 Uhr fand der Zeuge den Fahrer schlafend im Auto vor. Er sprach den Mann an. Dieser öffnete die Tür und stieg aus. Er schaute sich den Schaden an, setzte sich zurück in das Auto und flüchtete in Richtung Kolpingstraße. Vermutlich stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Der flüchtige Fahrer ist etwa 20 Jahre alt. Er besitzt ein südländisches Aussehen und er trug eine rote Jacke. Bei dem Pkw handelt es sich vermutlich um einen silbernen Audi A6 (älteres Modell) mit HSK-Kennzeichen und einem schwarzen Dach. Laut Anwohnern fand der Unfall vermutlich gegen 06.15 Uhr statt. Zu dieser Zeit hörten sie einen lauten Knall auf der Straße. Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell