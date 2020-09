Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Personen bei Unfall mit Planwagen verletzt

Winterberg (ots)

Zwei Personen wurden am Samstagnachmittag bei einem Unfall mit einem Planwagen verletzt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer führte einen Trecker mit einem Planwagen die Skipiste am Poppenberg hinunter. Das Gespann geriet ins Schleudern und kippt circa auf der Mitte der Skipiste um. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer flüchtete mit dem Gespann in unbekannte Richtung. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise zu dem Unfall und dem Fahrzeugführer nimmt die Polizei in Winterberg unter 02981 90 200 entgegen. (AS)

