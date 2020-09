Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Trunkenheit in Meschede

Meschede (ots)

Am Freitag, 18.09.2002, 16:23 Uhr befuhr ein 50jähriger Mann aus Meschede den Oesterweg um im weiteren Verlauf in die Beringhauser Straße abzubiegen. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit gerät er in der Kurve zu weit nach links und prallt seitlich gegen einen an der Ampel verkehrsbedingt haltenden PKW. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann, der keinen Helm trug, zum Glück nur leicht. Da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (Wie)

