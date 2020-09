Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Hammer Straße

Viktoriastraße, Verkehrsunfall am Kreisverkehr Kradfahrer schwer verletzt.

Unna (ots)

Am Samstag den 12.09.2020 gegen 13:55 Uhr kam es in Unna, Kreisverkehr Hammer Straße / Viktoriastraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 22 jähriger Pkw-Führer aus Polen befuhr die Hammer Straße in Fahrtrichtung Norden und beabsichtigte in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Ein 67 jähriger Kradfahrer aus Unna befand sich zu dieser Zeit bereits im Kreisverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen ist unklar, ob es zu einem Zusamenstoß gekommen ist, jedoch stürzte der Kradfahrer und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer und mußte mittels Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. /CP

