Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm, Kreuzung Lüdinghausener Straße/Neue Nordkirchener Straße/Münsterlandstraße Verkehrsunfall mit Personenschaden

Selm (ots)

Eine 37jährige Nordkirchenerin befuhr mit ihrem Pkw in Selm, die Lüdinghausener Straße in Fahrtrichtung Neue Nordkirchener Straße. Sie beabsichtigte an der Kreuzung Münsterlandstraße, Lüdinghausener Straße, Neue Nordkirchener Straße geradeaus in die Neue Nordkirchener Straße zu fahren. Ein 63jähriger Selmer befuhr mit seinem Krad die Neue Nordkirchener Straße und beabsichtigte nach links in die Münsterlandstraße, in Fahrtrichtung Selm abzubiegen. Im Kreuzungsbereich der Münsterlandstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich im Schulterbereich. Er wurde mit einem eingesetzten Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Werne (Tel.: 02389-921-3420) oder der Polizei in Unna (Tel: 02303-921-0) in Verbindung zu setzen. / CP

