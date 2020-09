Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Verkehrsunfall mit Verletzten- zwei Personen wurden einem Krankenhaus zugeführt

Unna (ots)

Unna- Ein 42-jähriger Unnaer befuhr am Freitag (11.09.20) um 11:45 Uhr die Werler Straße (B1) in Unna Mühlhausen aus Fahrtrichtung Werl kommend. In Höhe der Einmündung Gut Bimberg hielt er seinen silbernen VW Bulli an, da er nach links in die Einmündung abbiegen wollte. Ein 46-jähriger Fröndenberger hielt mit seinem silbernen Renault hinter dem VW an. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus Halle befuhr die B1 mit seinem schwarzen Mercedes ebenfalls aus Richtung Werl kommend und bemerkte die beiden verkehrsbedingt wartenden Pkw vor ihm zu spät und fuhr ungebremst auf den Renault auf. Die 47-jährige Beifahrerin des Renaults wurde durch die Kollision schwer verletzt und mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Der 49-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt zwecks ambulanter Behandlung einem Krankenhaus mittels RTW zugeführt. Alle drei Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Der Renault und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22500 Euro. Die Werler Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 13:15 Uhr komplett gesperrt. Aufgrund eines weiteren Verkehrsunfalls auf der BAB 44 in Höhe dem AK Unna-Ost nutzten viele Verkehrsteilnehmer die B1 als Ausweichstrecke, was zu erheblichen Verkehrsproblemen führte.

