Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Unbekannte werfen Backstein von Tunnelausgang auf Pkw - Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag (11.09.2020) gegen 02.45 Uhr vom Ausgang des Ringtunnels in Unna einen Backstein auf ein fahrendes Fahrzeug geworfen und den Pkw, in dem sich eine 71-jährige Unnaerin und ein 66-jähriger Unnaer befanden, auch getroffen. Die Insassen blieben unverletzt, am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Am Tatort fanden Einsatzkräfte der Polizei mehrere Backsteine, die ebenfalls heruntergeworfen worden sind. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund hat das zuständige Verkehrskommissariat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell